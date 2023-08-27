Скала обрушилась на средневековый монастырь в Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скала обрушилась на средневековый монастырь Шио-Мгвиме, располженный в Грузии.

Как передает «Царьград», очевидцы сообщают, на средневековый монастырь Шио-Мгвиме, который находится в 30 км от Тбилиси, сошел оползень, а посетители в спешке покидали его территорию.

Сообщения о пострадавших на данный момент не поступало. На месте происшествия началась поисково-спасательная операция.

Шио-Мгвимский монастырь - средневековый монашеский комплекс, который находится на северном берегу реки Мтквари в узком известняковом ущелье, являясь одним из основных достопримечательностей региона.

Напомни, 3 августа этого года сход оползня произошел в грузинском регионе Рача из-за таяния льдов и сильных ливней. Как сообщал телеканал «360», мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе позже сообщил, что сошедший с гор оползень полностью уничтожил курортное местечко Шови.