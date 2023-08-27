Полковник Макгрегор: Польша и Литва могут вторгнуться на Украину в обход НАТО Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Литва могут вторгуться на западную территорию Украины без согласования операции с союзниками по НАТО.

“Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО”, — сказал военный в интервью Dialogue works.

Макгрегор добавил, что подобный сценарий является крайне опасным, поскольку даже подобные действия Польши и Литвы будут расцениваться как совместная операция военного блока НАТО. Полковник подчеркнул, что если союзники Киева решаться на подобный шаг, то неизбежно окажутся втянуты в прямое столкновение с российской армией.

При этом ранее Макгрегор отмечал, что президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен о желании Польши и Литвы аннексировать западную часть Украины и сможет “удивить” их, если они решаться ввести свои войска на эти территории.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что в подобной операции также может участвовать Венгрия, поскольку в районе Закарпатья проживает достаточно много венгров.