Балерина Образцова назвала Адырхаеву чутким педагогом и хранительницей традиций. Фото: Александра Краснова/ТАСС

Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова училась у народной артистки СССР Светланы Адырхаевой, которой накануне не стало. Балерина рассказала телеканалу «360» о своей учительницей, отметив, что она была чутким педагогом.

«Репетировала под ее руководством и очень дорожу этим. Конечно, безумно жалко, что она ушла сегодня. Да, неожиданная новость. Хочу сказать, что она оставила после себя огромное наследие», - рассказала балерина.

Образцова назвала Адырхаеву хранительницей традиций, а также человеком с прекрасным вкусом и восхитительной школой. По ее словам, своим ученицам та прививала грамотность, а также артистизм, под ее руководством репетировали несколько поколений девушек.

«Сейчас самое молодое поколение - это девочки, которым всего лишь 19-20 лет, совсем еще юные балерины. Она, к сожалению, не дала им, наверное, так много, как могла дать. Но тем не менее, все же им посчастливилось успеть два года порепетировать, поработать с ней», - добавила она.

Как писали «Известия», в воскресенье, 27 августа, в пресс-службе Большого театра сообщили, что Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни.

Церемония прощания с народной артисткой СССР, как писал Life.ru, пройдет 30 августа 2023 года.