Маргарита Симоньян заявила, что около ее дома опять упал беспилотник

Главред RT Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал беспилотник

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что недалеко от ее дома второй раз за неделю разбился вражеский беспилотник.

“Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть”, — поделилась она в эфире телеканала "Россия 1"

По мнению телеведущей, удары по гражданским объектам на территории России являются попыткой “террористов” заставить Кремль отказаться от проведения спецоперации на Украине. При этом в Киеве, по ее мнению, не понимают, что подобные действия могут привести и к “отказу тормозов” у Москвы.

“Расчет неверный. Так не будет. Хотя бы потому что мы другие, и пора бы уже это знать”, — добавила Симоньян.

Напомним, 21 августа в Истринском районе Московской области украинский беспилотник упал неподалеку от дома Маргариты Симоньян. БПЛА был сбит расчетом ПВО, разрушений и пострадавших в результате этого удара не было.