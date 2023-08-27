Природный пожар на Гавайях мог унести жизни 2400 детей Фото: REUTERS

Катастрофический лесной пожар на острове Мауи в штате Гавайи начался 9 августа 2023 года. Как сообщает «Царьград», его жертвой могло быть 2400 детей.

Официально власти сообщают об уничтожении туристического городка Лахайна, где погибли 150 человек, а пропавшими без вести числятся 850. Без жилья остались примерно 4,5 тысяч местных жителей.

Тем временем в соцсетях появилось видео гавайской телекомпании Hawaii News Now (HNN), на котором мэр Мауи Ричард Биссен не может ответить на вопрос: «Где дети? Сколько детей числятся пропавшими без вести?».

Сообщается, что в Лахайне было три тысячи школьников, однако на данный момент в школу вернулось только 400, а еще 200 перешли на дистанционное обучение. Что произошло с 2400 детьми не известно.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин в эфире CBS News «Лицом к нации» подтвердил, что среди погибших и пропавших без вести много детей.

Как сообщал телеканал «360», согласно проведенным оценкам, бушевавшие на острове Мауи пожары нанесли ущерб почти на 6 млрд долларов. Такую оценку дал губернатор штата Гавайи, отметив, что пламя уничтожило свыше двух тысяч зданий, а еще 500 получили серьезные повреждения.