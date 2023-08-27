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НовостиПроисшествия27 августа 2023 16:27

Природный пожар на Гавайях мог унести жизни 2400 детей

Около 4500 местных жителей остались без жилья
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Природный пожар на Гавайях мог унести жизни 2400 детей

Природный пожар на Гавайях мог унести жизни 2400 детей

Фото: REUTERS

Катастрофический лесной пожар на острове Мауи в штате Гавайи начался 9 августа 2023 года. Как сообщает «Царьград», его жертвой могло быть 2400 детей.

Официально власти сообщают об уничтожении туристического городка Лахайна, где погибли 150 человек, а пропавшими без вести числятся 850. Без жилья остались примерно 4,5 тысяч местных жителей.

Тем временем в соцсетях появилось видео гавайской телекомпании Hawaii News Now (HNN), на котором мэр Мауи Ричард Биссен не может ответить на вопрос: «Где дети? Сколько детей числятся пропавшими без вести?».

Сообщается, что в Лахайне было три тысячи школьников, однако на данный момент в школу вернулось только 400, а еще 200 перешли на дистанционное обучение. Что произошло с 2400 детьми не известно.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин в эфире CBS News «Лицом к нации» подтвердил, что среди погибших и пропавших без вести много детей.

Как сообщал телеканал «360», согласно проведенным оценкам, бушевавшие на острове Мауи пожары нанесли ущерб почти на 6 млрд долларов. Такую оценку дал губернатор штата Гавайи, отметив, что пламя уничтожило свыше двух тысяч зданий, а еще 500 получили серьезные повреждения.