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НовостиПолитика27 августа 2023 16:43

Военнослужащая ВСУ рассказала о применении украинскими войсками кассетных снарядов

ВСУ применяют кассетные боеприпасы под Угледаром
Сергей ЧИКОВ
Украинские войска регулярно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы на Угледарском направлении.

Украинские войска регулярно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы на Угледарском направлении.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащая медицинской части подразделения ОБТФ "Каскад" Надежда заявила, что украинские войска регулярно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы на Угледарском направлении.

“Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе.” — поделилась она в интервью РИА Новости.

Военнослужащая отметила, что некоторые поражающие элементы подобных суббоеприпасов пробивают насквозь и людей, и бронежилеты и каски.

Также она добавила, что украинские диверсанты на данном участке часто используют для передвижения гражданские автомобили и переодеваются в форму российских военнослужащих.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее предупреждала, что решение Вашингтона об отправке ВСУ кассетных боеприпасов неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения.