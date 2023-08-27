Украинские войска регулярно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы на Угледарском направлении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащая медицинской части подразделения ОБТФ "Каскад" Надежда заявила, что украинские войска регулярно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы на Угледарском направлении.

“Да, применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе.” — поделилась она в интервью РИА Новости.

Военнослужащая отметила, что некоторые поражающие элементы подобных суббоеприпасов пробивают насквозь и людей, и бронежилеты и каски.

Также она добавила, что украинские диверсанты на данном участке часто используют для передвижения гражданские автомобили и переодеваются в форму российских военнослужащих.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее предупреждала, что решение Вашингтона об отправке ВСУ кассетных боеприпасов неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения.