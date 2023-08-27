Прима Кондратьева: Адырхаева всегда помогала людям

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Прима-балерина Большого театра, балетмейстер - педагог Марина Кондратьева рассказала NEWS.ru об артистке балета Светлане Адырхаевой, назвав ее хорошим человеком, а также прекрасным учителем.

«Я знала ее не как балерину, а как учителя и коллегу в первую очередь. Она хранила классическое наследие, была прекрасным педагогом и очень хорошим человеком. Отзывчивой, безотказной», - рассказала артистка, подчеркнув также, что Адырхаева всегда помогала людям.

Кондратьева отметила, что Адырхаева была настоящим профессионалом своего дела, которая «до последнего она работала и занималась тем, что любила».

Напомним, в воскресенье, 27 августа, пресс-служба Большого театра России сообщила о смерти Светланы Адырхаевой. Как сообщал сайт KP.RU, народная артистка СССР умерла на 86-м году жизни после продолжительной болезни.