Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вечером 26 августа в поле недалеко от деревни Маслово был найден украинский беспилотник. “Вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.” — написал глава региона в своем телеграм-канале. Клычков добавил, что место крушения беспилотника оцеплено, а сотрудники правоохранительных органов проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона, по его словам, нет, а ситуация находится под полным контролем. Напомним, ночью в воскресенье, 27 августа, в многоквартирный жилой дом в столице Курской области врезался беспилотник. По данным главы региона, на нескольких этажах были выбиты стекла, а также поврежден один из корпусов Курского государственного аграрного университета. В результате удара жертв среди мирного населения нет.