Economist: ВСУ при атаках дронов вглубь России получают разведданные от Запада Фото: REUTERS

Издание Economist со ссылкой на источники заявило, что операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают информацию о системах противодействия БПЛА от западных союзников.

“Они (операторы дронов) получают разведданные о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО”, — уточняют авторы статьи.

Также издание, ссылаясь на источник, близкий к разработчикам украинских беспилотников, сообщает, что якобы около 40 процентов дронов долетают до зоны расположения целей, а на передовой Россия смогла лишить Украину значительного преимущества в тактических дронах. Если ранее соотношение было 3 к 1 в пользу украинских боевиков, то теперь у сторон паритет, отмечают журналисты.

Ранее глава "Фонда наследия" Кевин Робертс заявил, регулярные попытки киевского режима ударить по гражданским объектам на территории России показывают, что в текущем конфликте Украина является агрессором и не защищает свой суверенитет.

В свою очередь президент России Владимир Путин также отмечал, что удары ВСУ по жилым домам имеют явные признаки террористической деятельности.