Пушилин: шесть жителей Донецка и Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ

Пушилин: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, пострадали шесть человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке и Горловке пострадали шесть человек, в том числе четыре подростка.

“Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня были ранены шесть человек в Донецке и Горловке, четверо из них — дети.” — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что под удар ВСУ в Куйбышевском районе попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы с осколочными ранениями.

Пушилин добавил, что за 27 августа зафиксировано 45 обстрелов ДНР со стороны украинских войск. Всего за сутки противник выпустил по территории республики 149 снарядов, часть из которых содержала кассетную боевую часть.

Напомним, ранее аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой сообщил, что с начала конфликта в республике погибло более девяти тысяч человек, свыше 200 из них дети. Число пострадавших от украинских обстрелов за этот период превысило 12 тысяч человек, среди них более 800 детей.