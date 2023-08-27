TGRT Haber: 26 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом на юге Турции Фото: Shutterstock

Турецкий телеканал TGRT Haber сообщил, что в провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, в результате которого пострадали 26 человек.

“Трое из раненых, доставленных в государственную больницу Эрменек, находятся в критическом состоянии”, — уточняет телеканал.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением во время заезда на склон и выехал с проезжей части, после чего автобус перевернулся. В данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне.

Напомним, неделей ранее в турецком Йозгате также перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Сивас - Стамбул. В результате происшествия 12 человек погибли и еще 19 пострадали. В тот раз ДТП также произошло из-за того, что водитель автобуса потерял управление и вылетел через встречную полосу в 30-метровый частокол

В конце июля другой пассажирский автобус сорвался с 50-метрового моста в турецкой провинции Карс. Жертвами ДТП стали пять человек, а пострадали по меньшей мере 23.