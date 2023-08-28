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НовостиВ мире27 августа 2023 21:07

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" усилился до супертайфуна

30 августа супертайфун "Саола" может достичь Тайваня
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" усилился до супертайфуна

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" усилился до супертайфуна

Фото: REUTERS

Тайфун "Саола", который сформировался к востоку от Филиппин, усилился до супертайфуна. к четвергу, 30 августа, он может достичь Тайваня. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Сейчас супертайфун находится в 100 километрах к востоку филиппинского острова Лусон. Скорость ветра внутри супертайфуна достигает 63 м/с. По прогнозам экспертов, он сместится на восток уже в ближайшее время, после чего будет двигаться на северо-запад в сторону Тайваня.

Центр супертайфуна может пройти к югу от Тайваня, после чего явление продолжит движение на северо-запад в сторону Китая, провинции Гуандун.

Между тем, в начале августа 2023 года на Китай обрушился мощный тайфун "Доксури". Из-за него в Пекине международный аэропорт затопило водой. А в провинции Цюаньчжоу вода проникла в магазин ювелирных украшений.