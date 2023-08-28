В Амстердаме прошла акция против поставок вооружиения Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Амстердаме прошла акция в поддержку проведения мирных переговоров и против поставок вооружения Киеву. 27 августа на центральной площади Дам собрались более 100 человек, сообщает ТАСС.

По данным агентства, собравшиеся прошли под барабанную дробь с белыми флагами в руках, которые символизируют мир. Участники акции считают, что Нидерландам стоит прекратить отправлять оружие Украине. Многие желают развития отношений и сотрудничества между Россией и Нидерландами.

После митинга активисты прошли маршем 5 километров по главным улицам города. У многих в руках также были плакаты, которые призывали прекратить поставки вооружения Киеву и начать переговоры.

Между тем, 27 августа в Киеве прошел митинг с призывами освободить попавших в плен еще в прошлом году в Мариуполе украинских пограничников. Несколько сотен родных и близких бойцов ВСУ провели мирную акцию.