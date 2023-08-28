The Drive: ВСУ распиливают кассетные боеприпасы и делают из них снаряды для БПЛА Фото: REUTERS

Боевики ВСУ распиливают поставленные Западом кассетные боеприпасы и используют поражающие элементы из них как снаряды для дронов. Об этом сообщает обозреватель The Drive Джозеф Тревитик.

По его словам, украинцы разбирают некоторые из боеприпасов для того, чтобы переделать элементы в снаряды, которые можно сбрасывать с небольших дронов.

Тревитик также добавил, что распил болгаркой боеголовки снаряда вызывает вопросы, особенно в области безопасности. В полевых условиях процесс способен нанести огромный ущерб на земле. А взрыватели поражающих элементов DPICM довольно непросты в обращении и могут легко сдетонировать.

Ранее военнослужащая медчасти ВСУ Надежда сообщила, на Угледарском направлении украинские войска постоянно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы.