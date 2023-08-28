В Домодедово и Внуково задержаны рейсы на вылет и на прилет Фото: Иван ВИСЛОВ

В двух аэропортах Москвы временно не отправляют и не принимают рейсы ночью в понедельник, 28 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

По словам собеседника агентства, 28 августа Внуково и Домодедово временно закрыты на прием и отправку воздушных судов.

Спустя час в 03:24 мск работа аэропортов возобновилась.

В ночь на субботу, 26 августа, также была приостановлена работа как на прием, так и на отправку рейсов в трех столичных аэропортах. Речь шла о Шереметьево, Внуково и Домодедово. Спустя некоторое время все воздушные гавани столицы вновь возобновили работу.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении украинского беспилотника в Истринском районе на подлете к российской столице. Никаких разрушений и жертв в результате произошедшего не было. Российское Минобороны также сообщало о пресечении попытки киевского режима атаковать территорию Москвы.