Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили после встречи с министром из Израиля

Главу МИД ПНЕ Ливии отстранили после встречи с министром Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности главу Министерства иностранных дел и международного сотрудничества в ПНЕ Наджлу Мангуш. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление.

По данным агентства, такое решение связано с тем, что Мангуш встретилась с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. В отношении ливийского министра начато расследование. В Ливийском МИД также заявили, что прошедшая встреча глав МИД была "неподготовленной и случайной".

Кроме того, на фоне заявлений о прошедшей встрече министров двух стран в Ливии прошли небольшие акции протеста, добавили в агентстве.

В августе Ливию посещала делегация российского Минобороны. В ходе визита обсуждались перспективы взаимодействия в области борьбы с международным терроризмом.