Резников: Киев может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года Фото: REUTERS

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что обещанные странами Запада истребители F-16 впервые могут быть использованы летчиками ВСУ весной 2024 года. Об этом он заявил газете Bild.

По его словам, начало использования западных истребителей может произойти следующей весной, поскольку украинские пилоты уже начали проходить подготовку. Резников добавил, что сначала необходимо подготовить инфраструктуру для украинских самолетов, а это может занять шесть месяцев и более.

Также Резников предположил, что использование Украиной истребителей F-16 может стать "серьезным переломным моментом" в конфликте. Сейчас, по данным издания, превосходство в воздухе принадлежит российской стороне.

Ранее обозреватель Newsweek Марк Дэвис заявил, что наступление украинский войск закончится провалом, поскольку противостоять российским войскам не помогут даже поставки американских истребителей F-16.