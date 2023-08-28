В Махачкале стая собак напала на ребенка, он зашел в море и смог спастись Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Махачкале стая бездомных собак напала на ребенка. Он смог спастись в морской воде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Зайдя в морскую воду, мальчик смог спастись. На данный момент прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Уточняются все подробности и обстоятельства произошедшего.

Также в ходе необходимых надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными местными властями и организациями.

В августе стало известно, что в Магадане мужчина, пострадавший от нападения бездомных собак, умер в реанимации, не приходя в сознание. Врачи боролись за его жизнь около двух дней, однако организм пациента не выдержал.