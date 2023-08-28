Собянин: средства ПВО уничтожили летевший к Москве беспилотник в районе Люберец Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника средствами ПВО 28 августа.

По его словам, беспилотник, летевший по направлению к Москве, был уничтожен в районе Люберец. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

"Силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - сообщил Собянин.

Между тем, 28 августа российское Министерство обороны также сообщило о том, что над Брянской областью была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и сбила два беспилотных летательных аппарата.

26 августа 2023 года средства ПВО сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской и Курской областями.