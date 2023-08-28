Комплекс защиты танков от FPV-дронов успешно испытан в зоне спецоперации Фото: Александр КОЦ

В зоне спецоперации впервые успешно испытали комплекс радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов "Тритон". Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании - разработчика устройства АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" ("Лаборатория ППШ") Денис Осломенко.

По его словам, еще одно испытание должно пройти в конце августа - начале сентября на бронетехнике вместе с производителями. После этого будут получены рекомендации по исполнению. Так как первые испытания в зоне СВО оказались успешными, то теперь нужно получать данные о необходимых заказчикам частотах и их исполнении.

Комплекс "Тритон" является набором модулей подавления и антенной, которая устанавливается на бронетехнику. В базовом наборе есть опция для подавления в четырех диапазонах: 868, 915, 1200 и 2400 МГц.

Напомним, в августе также стало известно о том, что в войска поставили управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь" после модернизации и улучшения характеристик.