ЦТАК: поставки западных истребителей F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне Фото: REUTERS

Поставки американских истребителей F-16 Киеву США намерены осуществить через третьи страны, а это "ввергнет всю Европу в пропасть ядерной войны". Об этом сообщается в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР комментарии представителя Института КНДР по изучению международных вопросов.

По данным агентства, США принуждают своих сателлитов к поставке вооружений Киеву, из-за чего нет возможности мирного разрешения конфликта. Это ввергает Европу в пропасть ядерной войны. Нынешние реалии это подтверждают, отметил автор материала.

Также представитель добавил, что решение поставлять F-16 представляет собой крайнюю меру "антироссийски фанатиков", которые ошеломлены поражениями наступления украинской армии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обещанные западными странами истребители F-16 впервые могут быть использованы летчиками ВСУ весной 2024 года.