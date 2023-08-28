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НовостиПолитика28 августа 2023 3:48

ЦТАК: поставки западных истребителей F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне

В КНДР считают, что поставки F-16 Украине блокируют мирное разрешение конфликта
Юлия ВАСИЛЬЕВА
ЦТАК: поставки западных истребителей F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне

ЦТАК: поставки западных истребителей F-16 Киеву приведут Европу к ядерной войне

Фото: REUTERS

Поставки американских истребителей F-16 Киеву США намерены осуществить через третьи страны, а это "ввергнет всю Европу в пропасть ядерной войны". Об этом сообщается в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР комментарии представителя Института КНДР по изучению международных вопросов.

По данным агентства, США принуждают своих сателлитов к поставке вооружений Киеву, из-за чего нет возможности мирного разрешения конфликта. Это ввергает Европу в пропасть ядерной войны. Нынешние реалии это подтверждают, отметил автор материала.

Также представитель добавил, что решение поставлять F-16 представляет собой крайнюю меру "антироссийски фанатиков", которые ошеломлены поражениями наступления украинской армии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обещанные западными странами истребители F-16 впервые могут быть использованы летчиками ВСУ весной 2024 года.