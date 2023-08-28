Что произошло в ночь на 28 августа

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника над Люберцами Фото: REUTERS

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 28 августа временно не принимали на прилет и на вылет рейсы. Об этом сообщали авиаслужбы. Спустя час после закрытия воздушные гавани возобновили работу. Аэропорт Шереметьево при этом работал в штатном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника средствами ПВО над Любимцами. БПЛА летел по направлению к Москве. По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Также Минобороны РФ проинформировало о пресечении попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Российские средства ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью.

Тем временем, к востоку от Филиппин тайфун "Саола" усилился до супертайфуна. 30 августа он может достичь Тайваня. Скорость ветра внутри супертайфуна достигает 63 м/с.

В турецкой провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, в результате которого пострадали 26 человек. Водитель транспортного средства не справился с управлением во время заезда на склон и выехал с проезжей части, после чего автобус перевернулся.