Пара российских снайперов помогла уничтожить группу бойцов ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь смогли ликвидировать украинского наблюдателя и помогли российским артиллеристам уничтожить десять бойцов ВСУ. Об этом рассказали РИА Новости со слов одного из снайперов.

— Этой ночью была обнаружена группа противника до 10 человек, координаты были переданы артиллеристам для их уничтожения, а также был обнаружен наблюдатель противника - был уничтожен, — поделился снайпер.

Он также рассказал, что основной задачей этих снайперов было выполнение работы в ночное время, а работать по позициям противника этой ночью велась с расстояния в 700 метров. Боец также поделился, что часто в работе помогает использование украинцами фонариков или сигарет, что позволяет обнаруживать целые скопления солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы отразили атаку бронегруппы ВСУ под Харьковом. После точных ударов по технике, украинские подразделения понесли значительные потери и были вынуждены отступать.