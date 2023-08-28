Турция и ООН изучают возможность переговоров с Россией по зерновой сделке

Предполагаемая встреча Путина и Эрдогана определит будущее зерновой инициативы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предполагаемые переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана могут определить судьбу зерновой сделки, а следить за этим процессом будет ООН. Об этом рассказали РИА Новости со слов источника, участвующего в переговорах.

— Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему зерновой сделки, а все соответствующие турецкие ведомства ведут работу в этом направлении, — рассказал дипломат.

Он также рассказал, что в Турции рассчитывают, что переговоры лидеров двух стран с координацией Организации Объединенных Наций пройдут успешно и откроют возможности для возобновления черноморской инициативы.

Напомним, что ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти в Сочи в начале сентября. Ориентировочная дата визита турецкого лидера — четвертое сентября.

О подготовке встречи рассказали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть понимание, что встреча состоится уже в ближайшее время, а сейчас идет подготовка.