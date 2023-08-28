Bloomberg: из-за напряженности между КНР и США может подорожать продукция Apple Фото: Shutterstock

Продукция компании Apple может подорожать из-за напряженных отношений между Соединенными Штатами и Китаем, которая обострилась из-за попытки Америки ограничивать технологический рост КНР. Об этом рассказали в издании Bloomberg.

Также в публикации отметили, что нынешние сложности в отношениях двух стран вынуждают большие американские компании выводить свое производство с территории Китая в другие азиатские государства, а именно нарушение отлаженных цепочек поставок может сказаться на конечной цене продукции Apple.

В данный момент почти 80 процентов производственных партнеров Apple связаны с Китаем. Некоторые из подрядчиков уже сосредоточены в Индии и новая модель iPhone 15 будет производиться именно там.

Авторы статьи считают, что конечная цена для потребителя может подняться не очень сильно, чтобы не навредить рынку.

Напомним, что ранее стало известно о визовых ограничениях со стороны Соединенных Штатов в отношении китайских чиновников. Госсекретарь Энтони Блинкен приписывает Пекину насильственную ассимиляцию в Тибете, однако список чиновников, попавших под санкции, на данный момент не разглашается.