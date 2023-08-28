Росавиация: аэропорты Москвы работают в штатном режиме Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский по состоянию на 07:45 28 августа 2023 года продолжают работу в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

— Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов. Пассажиры данных рейсов доставлены в аэропорты назначения, — говорится в сообщении ведомства.

На время действия ограничений на отправку и прием рейсов, все необходимые сотрудники принимали меры для обеспечения безопасности пассажиров и полетов в целом.

Напомним, что о временных ограничениях в двух московских аэропортах стало известно в ночь на 28 августа. Точной причины ограничений не сообщалось.