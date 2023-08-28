Врач-токсиколог рассказал, чем опасны картофель и томаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов перечислил полезные и вредные свойства употребления в пищу пасленовых, к которым относятся картофель, томаты, фиолетовые баклажаны и болгарский перец.

По его словам, с одной стороны, такие овощи могут оказывать положительное влияние на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), с другой – вызывать повышенное газообразование и вздутие живота.

«Пасленовые содержат сульфуровые соединения, которые могут вызывать повышенное газообразование, вздутие живота и дискомфорт», - пояснил медик в интервью Aif.ru.

Что касается положительного влияния на ЖКТ, то, по словам Кутушова, оно оказывается благодаря тому, что в пасленовых содержится большое количество клетчатки.

«Клетчатка помогает улучшить перистальтику кишечника и облегчить процесс пищеварения, предотвращая запоры и снижая риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая рак», - рассказал врач.

В то же время, у некоторых употребление большого количества таких овощей в пищу может привести к проблемам с ЖКТ. Кутушов пояснил, что, если пасленовые плохо перевариваются, это может привести запорам, а они, в свою очередь, к раздражению и воспалению слизистых, а также увеличить риск развития различных болезней, в том числе рака.

Сайт KP.RU писал, что ученые из Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США и Университета Мэриленда представили свои исследования полезных свойств микрозелени, то есть овощей на стадии подрощенных ростков. Авторы работы пришли к выводу, что микрозелень овощей несет большую пользу и помогает не набирать лишние килограммы. Кроме того, она формирует здоровую микрофлору желудка и кишечника намного эффективнее, чем полноразмерные овощи.