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НовостиВ мире28 августа 2023 5:37

GT: Запад потерял связь с развивающимися странами, уделяя внимание Украине

Большинство развивающихся стран не поддерживают позицию Запада по Украине
Роман ПОЛОСИКОВ
GT: Запад потерял связь с развивающимися странами, уделяя внимание Украине

GT: Запад потерял связь с развивающимися странами, уделяя внимание Украине

Фото: REUTERS

На фоне излишнего внимания в отношении конфликта на Украине, развивающиеся страны обозлились на Запад. Такое мнение выразил обозреватель издания Global Times Мартин Жак.

— Большинство развивающихся стран остались неприсоединившимися к позиции Запада по Украине. И они все больше злились и отчуждались от того, как Запад старательно игнорировал их проблемы и придавал конфликту на Украине гораздо большее значение, — подчеркнул Жак.

Автор также добавил, что Запад все время воспринимал развивающиеся страны как должное и думал, что они будут изначально придерживаться той же позиции по Украине. На деле же, многие страны отказались вводить санкции против России, существенно снизив их эффективность.

На фоне этого, Западу пришлось хотя бы частично признать то, что не стоит игнорировать развивающийся мир, многополярность которого неоспорима.

Ранее обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз заявил, что США ведут негласное противостояние с союзником по НАТО Турцией. По его словам, Вашингтон сотрудничает с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.