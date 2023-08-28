Глава Полтавской ОВА Лунин заявил о повреждении промышленного объекта Фото: REUTERS

Глава областной военной администрации (ОВА) Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в понедельник, 28 августа, сообщил о повреждении промышленного объекта.

«Есть попадание в промышленный объект», - проинформировал Лунин в своих соцсетях.

По его данным, был полностью разрушен производственный цех, идет разбор завалов. О каком конкретно промышленном объекте идет речь, Лунин не уточнил.

Сайт KP.RU писал, что в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области были слышны звуки взрывов 28 августа 2023 года. Кроме того, в большинстве украинских регионов, в том числе в Полтавской области, действовала воздушная тревога.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе из-за взрыва. Как уточнил Прокудин, под обстрел попало предприятие, а также ряд других объектов, расположенных в Херсоне.