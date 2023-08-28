Yeni Safak: один человек погиб в результате перестрелки в отеле в Турции Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В турецкой курортной провинции Бодум произошла перестрелка в отеле. В результате происшествия погиб один человек и еще трое получили ранения. Об этом рассказали в турецкой газете Yeni Safak.

— В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле, — говорится в публикации.

Также отмечается, что правоохранительные органы продолжают работы по поиску подозреваемых, которые сразу же скрылись с места преступления.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы на школьном матче по американскому футболу в штате Оклахома, четыре человека получили ранения. Одной из пострадавших оказалась школьница.