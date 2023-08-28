Китайцы начали вывоз соли из Приморья на фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1» Фото: REUTERS

Жители Китая начали вывозить соль из Приморья через пункт пропуска «Пограничный» на фоне сброса очищенной воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии.

«Международный автомобильный пункт пропуска «Пограничный». Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар в багаже», - цитируют РИА Новости представителя Уссурийской таможни.

Ранее соли в багаже граждан Китая не было, уточнили в ведомстве. В то же время в таможне подчеркнули, что перевозимые объемы этого товара незначительны. На других пропускных пунктах такая тенденция замечена не была, пояснили в ведомстве. В целом большого ажиотажа на вывоз соли из России нет, добавили таможенники.

Ранее японские специалисты начали сброс в океан первой партии очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Сообщалось, что ранее очищенная от радиации вода была также в достаточной мере разбавлена морской водой, из-за чего содержание в ней трития значительно ниже допустимой нормы.

Министерство иностранных дел Китая подвергло критике действия правительства Японии. В китайском МИД назвали их крайне эгоистичными и безответственными и пообещали принять все необходимые меры для защиты экологии Тихого океана.