В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за брошенные шприцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственную думу РФ планируют внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. Об этом рассказали РИА Новости со слов вице-спикера Госдумы от партии ЛДПР Бориса Чернышева, который и подготавливает инициативу.

— Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия (брошенные в общественных местах шприцы) как подпадающие под статью 236 Уголовного кодекса, — заявил Чернышев.

Автор законопроекта добавил, что за подобное преступление наказание может быть от 500 до 700 тысяч рублей, а если же это повлекло тяжкие последствия или смерть двух и более лиц, то нарушитель может отправиться в тюрьму на семь лет.

Чернышев добавил, что в августе произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали люди из-за брошенных шприцов. Такие происшествия представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Напомним, что в Москве девочка укололась о шприц с запрещенным веществом, который неизвестный оставил в машине каршеринга. Полицейские отправили шприц на экспертизу и занялись поисками человека, оставившего его в машине.