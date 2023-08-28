FT: нехватка переводчиков стала главной проблемой в обучении военнослужащих ВСУ Фото: REUTERS

Нехватка компетентных переводчиков стала главной проблемой для западных инструкторов, которые занимаются обучением солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировала газета Financial Times.

«Переводчики - проблема номер один», - цитирует издание бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, который является заместителем главы учебной миссии Евросоюза по обучению украинских солдат.

По данным газеты, офицеры из Германии, Нидерландов и Дании не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков будет главной проблемой.

По информации издания, Украина предоставляет переводчиков, но зачастую у них не хватает словарного запаса по военной или технической тематике.

С трудностями перевода столкнулись в Германии и Дании, где, в том числе, идет обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16.

Ранее военный комиссар Харьковской области Владимир Арап заявил, что в рядах украинской армии увеличился спрос на переводчиков, которые способны работать в условиях боевых действий с иностранными инструкторами и западной техникой. Поэтому он предложил мобилизовывать женщин-полиглотов.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США начнет обучение украинский пилотов управлению истребителями F-16 в октябре 2023 года. Процесс будет организован на базе в штате Аризона, а перед началом обучения в сентябре пилоты должны будут пройти курс английского языка.

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки вооружения Украине со стороны стран Запада, отмечал, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.