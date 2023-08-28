Звезды русского рока дали жару на фестивале «Рок над Амуром» в Хабаровске

В третий раз арена «Ерофей» собрала молодые группы и известные на всю страну коллективы. Фото: правительство Хабаровского края

Уже в третий раз Хабаровск содрогнулся от мощных музыкальных вибраций, причиной которых вновь стал фестиваль «Рок над Амуром». Событие, собирающее в Хабаровске достойные молодые коллективы и уже снискавших народную славу мастодонтов, в этом году прошло уже в статусе всероссийского.

Создание социальной инфраструктуры, строительство жилья, стимулирование появления рабочих мест – выполнение этих задач направлено на улучшение качества жизни населения, но всех потребностей это не закроет. Люди нуждаются в досуге, возможности узнавать что-то новое и культурно проводить свое время. Руководство Хабаровского края, прекрасно понимая запрос, охотно проводит и поддерживает проведение массовых мероприятий, фестивалей и праздников. Часть из них получает отклик и на федеральном уровне, становясь культурными событиями российского масштаба.

За федеральный масштаб в этот раз отвечали знакомые всем Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», «Пикник» и «МультFильмы». Также в качестве восходящих звезд, на правах предыдущих победителей фестиваля, сцену с российскими легендами разделили хабаровчане «Двадцать» и коллектив из Улан-Удэ «Сезон Dождей».

Накануне свое имя в историю фестиваля вписала группа «Озоновый слой» из Красноярского края, забравшая победу, по мнению жюри. Помимо заветной статуэтки, музыканты получили возможность записать в студии свой следующий альбом.

- Очень рад, что мне выпала честь вручить статуэтку победителей группе «Озоновый слой» из Красноярского края. Это подчеркивает, что наш фестиваль стал всероссийским! Его география растет: на конкурс заявились более 300 групп, из которых авторитетное жюри выбрало только пять из Хабаровского, Приморского, Забайкальского и Красноярского краев. Это только доказывает, какая огромная Россия-матушка – от Калининграда до Камчатки, от Магадана до Ялты! – подчеркнул со сцены Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Компанию «Озоновому слою» в пятерке претендентов составили хабаровские «ПаПаРок», еще одним местные рок-исполнители «Черты характера» из поселка Солнечный, а также читинцы «Gor Ispir» и пожаловавшие из Приморье «Эндорфины».