Туристический автобус сгорел в Санкт-Петербурге Фото: Олег УКЛАДОВ

Салон сгорел в туристическом автобусе в результате пожара в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 28 августа, проинформировало ГУ МЧС по городу.

«Пожар в Петроградском районе. В туристическом автобусе выгорел салон», - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел на Аптекарской набережной.

Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать в 7:47. В ГУ МЧС добавили, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Москве возле станции метро «Молодежная» сгорел автобус. В ГУ МЧС России по столице рассказали, что незадолго до начала пожара водитель высадил всех пассажиров.

Сайт KP.RU писал, что 29 июля 2023 года на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге загорелся автобус. В происшествии никто не пострадал. Столб густого черного дыма издалека заметили сотрудники Росгварии, которые прибыли на место ЧП и помогли потушить транспорт.