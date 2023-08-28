«Никакого прогресса»: Запад признал безуспешность наступления ВСУ Фото: REUTERS

Западные инструкторы признают, что Вооруженным силам Украине так и не удалось добиться какого-либо прогресса в наступлении, поскольку все планы разбились о возможности российской армии. Об этом рассказали в газете Financial Times.

— Украинские солдаты и их западные инструкторы прекрасно осознают, что Киеву не удалось добиться того прогресса, на который он надеялся, в долгожданном наступлении, — говорится в публикации.

Также в газете привели слова бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, который рассказал, что украинское наступление разрушилось о изощренные методы электронной борьбы, которые использует российская армия, а также помехой стало использование ВС РФ беспилотников и сложный рельеф.

Бонн добавил, что сейчас западные инструкторы пытаются найти способы проведения операций в таких условиях.

Ранее стало известно, что главной проблемой в обучении украинских солдат стала нехватка переводчиков. Чаще всего, предоставляемые Украиной переводчики не имеют должной компетенции и словарного запаса по технической тематике.