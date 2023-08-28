Автопробег «Открываем Дальний»: Буддийский храм, «дальневосточные гектары» и заповедник

Фото: Михаил Фролов

День второй. Утро. 7 часов 30 минут. Проснулся я от звонка будильника, а еще шума волн - просыпаться на берегу Байкала огромное удовольствие. Спасибо "Мысу Капитанов" за гостеприимство, но пора в путь - предстоит насыщенный день. Быстро завтракаем и по машинам. Пара часов за рулем в приятных разговорах с коллегами по автопробегу, и вот, мы оказываемся на первом объекте. Это визит-центр Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Между прочим, в 2017 году посещал его президент Владимир Путин. Осматриваем территорию, посещаем музей и говорим о сохранении «сибирского бриллианта» — соболя. На территории центра в вольере живут эти зверьки. Нам разрешили их даже покормить

Фото: Михаил Фролов

Следующая наша цель - Улан-Удэ. Опаздывать нельзя, на центральной площади столицы Бурятии нас ждут местные журналисты, а еще министр туризма республики Алдар Джангарович Доржиев.

Фото: Михаил Фролов

Именно он, кстати, рассказал мне как переводится название города Улан-Удэ - "красные ворота". А еще о том, что интерес к республике со стороны туристов растет. Турпоток за последние 6 месяцев увеличился почти на 40 процентов, в сравнении с тем же периодом прошлого года. Госпрограммы направленные на развитие региона работают. Одна, пожалуй, из самых успешных программ - "Гектар". И это следующая наша локация. Отправляемся в туристический комплекс "Степной кочевник". Несколько лет назад это была база на несколько номеров. А сегодня это целый комплекс, музыкальный фестиваль "Голос кочевника". В этом году его посетило более 15 тысяч гостей. Туркомплекс развивается, его владелица собирается расширять бизнес и взяла бесплатно "дальневосточный гектар" по-соседству. Территория прирастает за счет новой земли, родственники оформили еще два гектара. Отличный пример успешной реализации программы. Вообще, землю берут для разных целей, одна из основных - туризм. А еще для строительства жилья, сельского хозяйства и предпринимательства. Чтобы людям было проще построить себе дом, открыть бизнес Корпорация развития дальнего Востока и Арктики создала специальный сайт освойгектар.рф. На нем собраны инструкции, меры поддержки (гранты и субсидии) и даже готовые бизнес-планы.

Фото: Михаил Фролов

Бурятия - центр российского буддизма. Даже "Степной кочевник" находится недалеко от буддийского храма. И, конечно, мы не могли не посетить дацан (так тут его называют). Рассказывать тут что-либо считаю лишним - надо смотреть на фото.