Пушилин: российские войска улучшили позиции на двух направлениях в ДНР Фото: Иван ВИСЛОВ

Российским подразделениям удалось улучшить позиции на Марьинском и Краснолиманском направлениях. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

— Ситуация остается достаточно напряженной. Противник пытается где-то вернуть свои позиции, где-то занять высоты, — подчеркнул Пушилин.

По словам главы ДНР, бои продолжаются на стыке с Запорожской областью в районе Урожайного, Приютного и Старомайского, где ВСУ несут огромные потери в живой силе и технике. Российским подразделениям удалось нанести удары по скоплению противника под Часовым Яром и Ивановским.

Пушилин рассказал, что украинские подразделения попытались занять высоты на рубеже Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка, но Вооруженные силы РФ успешно пресекли все попытки прорыва.

Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении уничтожили натовскую гаубицу FH-70 и скопление живой силы противника. При помощи беспилотников удалось обнаружить цели ВСУ и нанести по ним прицельный удар.