В Оренбурге на открытие кинофестиваля «Восток и Запад» пришли 13 тысяч человек

Фото: пресс служба Правительства Оренбургской области

В Оренбурге на открытие 16 Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» пришли 13 тысяч зрителей. Церемонию, которая проходила в спортивно культурном комплексе «Оренбуржье», провели известные актеры Аглая Шиловская и Станислав Бондаренко. В зрительном зале также присутствовали артисты Сергей Маковецкий, Евгений Дятлов и Ирина Климова, председатель Союза кинематографистов Беларуси Виктор Васильев и советник корейского кинокомитета Хонг Санг Ву.

Зампредседателя правительства региона по социальной политике Татьяна Савинова отметила, что ежегодно кинофестиваль знакомит зрителей с качественным кино. В этот раз кинопоказы проходят не только в Оренбурге, но и в Соль-Илецке, Бузулуке и национальном парке «Бузулукский бор».

В концертной программе Аглая Шиловская исполнила такие композиции как «Я буду жить» и «Ты дарила мне розы».

Евгений Дятлов спел композиции «Город, которого нет» и «Когда мы были на войне».

Кульминацией мероприятия стало выступление группы «Uma2rman». В этот августовский вечер звучали их известные композиции.

В Оренбуржье кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» завершится 31 августа. До этого времени жители Оренбурга, Соль-Илецка, Бузулука и гости «Бузулукского бора» смогут бесплатно посмотреть более 100 фильмов.