Около 115 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали за сутки в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 115 различных боеприпасов. Такое заявление в понедельник, 28 августа, сделал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

По его словам, в Шебекинском городском округе было зарегистрировано 14 минометных снарядов и десять гранатометных выстрелов. В Волоконовском районе под обстрелом оказались окраины хуторов Старый и Плотвянка, где зафиксировали 12 и 24 прилета соответственно.

Напомним, в минувшую среду, 23 августа, из-за повторного обстрела санатория в селе Лавы Валуйского городского округа Белгородской области со стороны украинских войск, погибли три человека, двое из которых скончались на месте, а за жизнь третьего боролись медики, однако спасти его не смогли.

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