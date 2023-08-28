Хакеры остановили поезда в Польше, включив речь Путина и гимн России Фото: Shutterstock

В районе польского города Щецин неизвестные хакеры остановили движение поездов и включили гимн Российской Федерации, после чего начали транслировать фрагменты выступления президента Владимира Путина. Об этом рассказали в газете Wyborcza.

— Сигнал тревоги остановил поезда на линии 273 (участок Щецин Главный — Далешево) и на линии 351 (участок Щецин Главный — Хощно). Оба маршрута имеют разные частоты, на которых может передаваться сигнал экстренной помощи, — добавили в публикации.

Также стало известно, что об инциденте 25 августа доложили в полицию, поскольку взлом частоты привел к задержке нескольких пассажирских поездов.

При этом сигналы тревоги прекратились только к полуночи, но после этого похожий сценарий повторялся и в других районах Польши.

Ранее стало известно, что хакеры RaHDit взломали компьютеры кадровой службы украинского националистического «Азов»*. В сеть слили около шести тысяч файлов, среди которых справки об участиях конкретных бойцов в боевых действиях и их личные дела.

*Запрещенная в России террористическая организация

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