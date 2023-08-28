Крылатая ракета ВСУ уничтожена в воздухе у побережья Крыма Фото: REUTERS

Крылатая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над Черноморским побережьем около Крыма утром в понедельник, 28 августа. Такое заявление сделали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Сегодня в районе 11.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства.

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Республики Крым в понедельник, 28 августа. Как писал сайт KP.RU, s Министерстве обороны РФ уточнили, что дроны были сбиты в районе 10.30 по мск.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия начнет переговоры с Украиной только с позиции победителя (подробнее)