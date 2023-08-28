Дмитрий Артюхов: на встречах понятно, где главы плотно работают с жителями, есть диалог и понимание

Дмитрий Артюхов совершает свой традиционный вояж за рулем отечественной Лады. Нововведением этого года стал сервис сбора анонимных вопросов. Жители прямо во время встречи с губернатором голосовали за самые насущные. Это позволяет определить вопросы, которые волнуют большинство, на них и отвечает губернатор.

«Всегда на встречах понятно, где главы плотно работают с жителями, есть диалог и понимание, а где люди смотрят на губернатора как на "последнюю надежду". Слава Богу, таких ситуаций все меньше с каждым годом. Задачи перед всей командой стоят серьезные, поэтому времени на раскачку нет», - отметил Дмитрий Артюхов.

За прошедшие пять лет Дмитрий Артюхов провел более полусотни встреч и ответил лично почти на тысячу вопросов.

Во время пятого Честного маршрута проходили встречи с участниками спецоперации и их семьями. В округе уже предусмотрены 50 мер поддержки для военнослужащих и их семей. Глава региона и ранее уже не раз встречался с женами и матерями защитников. По итогам таких встреч всегда принимаются решения, которые помогают людям справиться с различными проблемами.

«Встречи очень полезные, продуктивные, потому что обозначаются сложности, которые необходимо проработать. В Надыме мы договорились о компенсации бойцам дороги к месту отпуска. В Губкинском обсудили распространение нашего реабилитационного сертификата на всех участников специальной военной операции: в первую очередь речь о ЧВК, которые у нас иногда выпадают в нормативных документах. В Новом Уренгое приняли решение, что для всех наших ребят, которые участвуют в СВО, не будет требоваться удостоверение ветеранов боевых действий для получения региональных мер поддержки», - пояснил Дмитрий Артюхов.

В Салехарде уже три месяца функционирует региональный филиал госфонда «Защитники Отечества». Оснащенные всем необходимым отделения фонда действуют и в других муниципалитетах региона. А в крупнейшем городе округа — Новом Уренгое губернатор открыл отделение в ходе поездки.

В разное время попутчиками губернатора становились общественные деятели и журналисты. В этом году — представители молодежи региона разных профессий.

Для привлечения в регион квалифицированных кадров местные власти предлагают молодым специалистам достойный соцпакет и 52-дневный северный отпуск. Средняя зарплата в регионе на уровне московской — 136 тысяч рублей. Дмитрию Артюхову важно узнать из первых уст, что важно молодым и чего им не хватает на местах.

По итогам Честных маршрутов был принят целый ряд важных решений: в Тарко-Сале построили новое отделение санитарной авиации, для новоуренгойской молодежи построили крытый скейт-парк «Скатерть» и т.д.

Константин Листратов, политконсультант, кандидат политических наук, президент «Центра общественно-политических проектов», отметил, что идея Честного маршрута — нестандартна. Эта практика показывает социальную открытость губернатора Артюхова. А то, что формат актуален уже пять лет, говорит о том, что он нравится и главе региона, и ямальцам.