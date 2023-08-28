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НовостиОбщество28 августа 2023 9:20

Дмитрий Артюхов: на встречах понятно, где главы плотно работают с жителями, есть диалог и понимание

Губернатор Ямала завершил пятый юбилейный Честный маршрут. Ежегодно на протяжении всего срока своих полномочий на посту главы региона он проезжает все города округа
Сергей КУЗНЕЦОВ

Дмитрий Артюхов совершает свой традиционный вояж за рулем отечественной Лады. Нововведением этого года стал сервис сбора анонимных вопросов. Жители прямо во время встречи с губернатором голосовали за самые насущные. Это позволяет определить вопросы, которые волнуют большинство, на них и отвечает губернатор.

«Всегда на встречах понятно, где главы плотно работают с жителями, есть диалог и понимание, а где люди смотрят на губернатора как на "последнюю надежду". Слава Богу, таких ситуаций все меньше с каждым годом. Задачи перед всей командой стоят серьезные, поэтому времени на раскачку нет», - отметил Дмитрий Артюхов.

За прошедшие пять лет Дмитрий Артюхов провел более полусотни встреч и ответил лично почти на тысячу вопросов.

Во время пятого Честного маршрута проходили встречи с участниками спецоперации и их семьями. В округе уже предусмотрены 50 мер поддержки для военнослужащих и их семей. Глава региона и ранее уже не раз встречался с женами и матерями защитников. По итогам таких встреч всегда принимаются решения, которые помогают людям справиться с различными проблемами.

«Встречи очень полезные, продуктивные, потому что обозначаются сложности, которые необходимо проработать. В Надыме мы договорились о компенсации бойцам дороги к месту отпуска. В Губкинском обсудили распространение нашего реабилитационного сертификата на всех участников специальной военной операции: в первую очередь речь о ЧВК, которые у нас иногда выпадают в нормативных документах. В Новом Уренгое приняли решение, что для всех наших ребят, которые участвуют в СВО, не будет требоваться удостоверение ветеранов боевых действий для получения региональных мер поддержки», - пояснил Дмитрий Артюхов.

В Салехарде уже три месяца функционирует региональный филиал госфонда «Защитники Отечества». Оснащенные всем необходимым отделения фонда действуют и в других муниципалитетах региона. А в крупнейшем городе округа — Новом Уренгое губернатор открыл отделение в ходе поездки.

В разное время попутчиками губернатора становились общественные деятели и журналисты. В этом году — представители молодежи региона разных профессий.

Для привлечения в регион квалифицированных кадров местные власти предлагают молодым специалистам достойный соцпакет и 52-дневный северный отпуск. Средняя зарплата в регионе на уровне московской — 136 тысяч рублей. Дмитрию Артюхову важно узнать из первых уст, что важно молодым и чего им не хватает на местах.

По итогам Честных маршрутов был принят целый ряд важных решений: в Тарко-Сале построили новое отделение санитарной авиации, для новоуренгойской молодежи построили крытый скейт-парк «Скатерть» и т.д.

Константин Листратов, политконсультант, кандидат политических наук, президент «Центра общественно-политических проектов», отметил, что идея Честного маршрута — нестандартна. Эта практика показывает социальную открытость губернатора Артюхова. А то, что формат актуален уже пять лет, говорит о том, что он нравится и главе региона, и ямальцам.