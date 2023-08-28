Китай упростит въезд в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай принял решение отменить необходимость предварительного ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию перед въездом в страну с этой среды, 30 августа. Такое заявление в ходе брифинга в понедельник, 28 августа, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19», - заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Китая также упрощали процедуры антиковидного контроля во время въезда в страну. С 29 апреля этого года требовалось предоставить результат сданного в течение 48 часов до вылета в КНР теста на антитела.

Напомним, накануне в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса BA.2.86. Как отмечалось, данная разновидность этого COVID-19 отличается большим числом мутаций. Ранее ее появление зарегистрировали в США, Дании и Израиле.