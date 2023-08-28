«Они военные преступники»: американская журналистка ужаснулась действий ВСУ на Донбассе Фото: REUTERS

Киев на протяжении многих лет совершает военные преступления, обстреливая Донецкую Народную Республику. Такое заявление сделала независимая журналистка Ева Бартлетт в эфире YouTube-канала Redacted.

— Я пошла на рынок, который попал под обстрел ракетами «Град», — рассказала журналистка.

Она добавила, что несмотря на то, что произошло это в середине дня, местные жители уже воспринимают обстрелы в порядке вещей. Бартлетт подчеркнула, что все люди, говорящие о конфликте с Россией, почему-то умалчивают об обстрелах Донбасса Киевом на протяжении восьми лет.

Также журналистка рассказала, что изначально жители ДНР не хотели автономии, а лишь выступали против нацистского режима, который пытался переписать историю. Эти стремления к справедливости настолько возмутило киевский режим, что они перешли к военным преступлениям и обстрелам мирных жителей.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим прошел точки невозврата и всем давно видно всю экстремистскую суть террористического режима Зеленского.