Певица Слава назвала причину расставания со своим мужем Фото: Личный архив

Певица Слава во время программы «Шоу Воли» на ТНТ рассказала о причинах расставания со своим мужем Анатолием Данилицким, сообщив, что в предыдущий раз к разрыву привели обоюдные измены.

«Первая причина - я нашла молодого парня, а он нашел себе тоже какую-то молодую дуру. Это было лет 12 назад», - заявила артистка.

По ее словам, примерно полгода назад причиной расставания также было общение с противоположным полом, когда ее супруга заметили в клубе с женщинами.

«Сейчас у меня было очень много работы, а у него было немного работы, он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю… Давай домой обратно», - добавила певица, которая заявила, что на данный момент у них с супругом «любовь до гроба, дураки оба».

В декабре прошлого года певица Слава приняла решение расстаться с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым у них были отношения в течении 20 лет. В июле этого ее бывший муж снова сделал ей предложение.