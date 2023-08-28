Дни службы занятости пройдут в рамках Всероссийской недели охраны труда

Дни службы занятости состоятся в рамках Всероссийской недели охраны труда-2023. Программа продлится три дня и будет включать в себя 16 различных мероприятий.

«Трехдневная программа включает 16 мероприятий, которые посвящены обсуждению направлений работы службы занятости, новым услугам и сервисам для граждан и работодателей, развитию бренда «Работа России», расширению сотрудничества с некоммерческими и общественными организациями», - сказано в сообщении организаторов форума.

Участие в обсуждениях примут представитель федеральных ведомств, региональных центров занятости, различных компаний, а также федеральных операторов обучения нацпроекта «Демография».

В рамках Дней службы занятости будет работать стенд «Кадровый центр «Работа России», где будут представлены цифровые сервисы платформы. На нем же состоятся менторские гостиные, участники которых в неформальной обстановке обменяются опытом в развитии и обучении.

«Модернизированные центры занятости делают упор не на оказании отдельных услуг, а на комплексное решение запроса соискателя и работодателя. Сейчас процессы выстроены таким образом, что можно обратиться за помощью еще при трудоустройстве. Например, если человек хочет изменить трудовую карьеру — не просто уволиться, а именно попробовать себя в новой сфере. Чтобы продемонстрировать новые возможности службы занятости на выставочной площадке будет открыт кадровый центр «Работа России», - пояснила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Всероссийская неделя охраны труда пройдет в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 26–29 сентября 2023 года. Ее организатором является министерство труда и социальной защиты РФ, оператором выступает фонд «Росконгресс». Следить за новостями Форума можно на официальном сайте ВНОТ.

Сайт KP.RU писал, что центральной темой программы форума станет цифровая трансформация в социально-трудовой сфере. Отдельными направлениями программы станут такие темы как профессиональные риски, средства индивидуальной защиты, государственное управление охраной труда и контрольно-надзорная деятельность.