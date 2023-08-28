Многодетную россиянку ищут третий день в Египте после занятий дайвингом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская туристка пропала во время дайвинга в водах Красного моря в Хургаде. Все произошло в минувшую субботу, 26 августа, около островов Гифтун, где располагается один из самых популярных дайв-сайтов. Мать четверых детей погружалась в компании со своим мужем. Всего было девять человек, но пропала только она.

«Кристина и Юрий погружались с баллонами «на воздухе». Были без гидов. Ныряли не на специальной смеси тримикс. Поэтому парциальное давление воздуха было нарушено. Кристина потеряла сознание. Поэтому так все произошло», - рассказал "КП-Санкт-Петербург" один из египетских дайверов, который общался с родственниками пропавшей.

Как считает дайвер, россиянку унесло течением. По его словам, к поиску подключили военных и вертолеты.

«Ищут на островах и рифах, три борта курсирует. Новостей пока больше нет. Три дня без воды, конечно, можно прожить», - добавил он, отметив, что на данный момент есть шанс, что она будет обнаружена на рифе.

Министерство спорта и туризма Египта тем временем проводит проверку.