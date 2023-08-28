WP: США рассматривают возможность поставки ВСУ кассетных боевых частей для РСЗО Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину кассетных боевых частей для РСЗО, которые обладают большей дальностью, чем у ствольной артиллерии. Об этом рассказал журналист Дэвид Игнатиус в газете Washington Post.

— По мере того, как чиновники из администрации Байдена оценивают перспективу затягивания конфликта на Украине на следующий год или даже дольше, они рассматривают возможность нескольких важных изменений в западной помощи, — говорится в публикации.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что слова Пентагона о том, что украинские войска якобы «применяют кассетные боеприпасы надлежащим образом» — верх цинизма. Дипломат напомнил. что именно этим видом вооружения был убит российский журналист Ростислав Журавлев.

Помимо этого Антонов добавил, что киевский режим регулярно совершает военные преступления, обстреливая жилые кварталы в городах и селах, а также проводя различные теракты.