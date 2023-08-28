Глава Минобороны Украины: подготовка инфраструктуры для F-16 займет полгода Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна должна подготовить инфраструктуру для истребителей F-16, что займет около полугода. Такое заявление он сделал в беседе с изданием Bild.

«Это займет, предположительно, как минимум шесть месяцев, а может, и немного дольше», - сказал Резников.

Он также сообщил, что Украина начала подготовку пилотов, инженеров и техников. В Киеве надеются, что применение самолетов начнется весной 2024 года.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что США начнет обучение украинский пилотов управлению истребителями F-16 в октябре 2023 года. Процесс будет организован на базе в штате Аризона, а перед началом обучения в сентябре пилоты должны будут пройти курс английского языка.

По мнению министра ВВС США Фрэнка Кендалла, поставка ВСУ американских истребителей четвертого поколения F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.

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